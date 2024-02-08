شرطة ميسان: القبض على 10 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة

2024-02-08 19:36:02 - المصدر: واع

ميسان - واعأعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الخميس، إلقاء القبض على (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في المحافظة.وذكر بيان للقيادة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إلقاء القبض على (10) متهمين، وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم اثنان بالقتل العمد، ومتهم بالإرهاب وآخرون بالتهديد والإيذاء، وذلك خلال الـ(24) ساعة الماضية".وأضافت القيادة، أن "عمليات القبض نفذتها مفارز شرطة الأقسام وأفواج طوارئ الشرطة في معظم قواطع المسؤولية بالمحافظة"، مشيرة إلى "إحالة المتهمين إلى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".