2024-02-08 19:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس، فرصتين استثماريتين.

وذكر بيان مقتضب من مكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "رئيس مجلس الوزراء أعلن إطلاق الفرص الاستثمارية لمشروع مترو بغداد ومشروع قطار كربلاء - النجف".

وحضر السوداني مراسم التوقيع على العقد الاستشاري الخاص بمشروعي مترو بغداد، وقطار كربلاء- نجف السريع، رفقة عدد من الوزراء والنواب والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق.