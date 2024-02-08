المياحي يدعو اهالي واسط للدفاع عن "حقوقهم": جهات تسعى للسيطرة على المحافظة

2024-02-08 19:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، أبناء المحافظة إلى الاستعداد والنزول للشارع إنْ تطلب الأمر، فيما أكد سعي جهات للسيطرة على منصب المحافظ.

وذكر المياحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أدعو اهالي واسط للاستعداد والجهوزية للدفاع عن شرعية أصواتهم، بسبب تحرك بعض الجهات من أجل سرقة حقوق واسط"، لافتا إلى أن "هناك من يريد تعطيل إصدار المرسوم الجمهوري لإدارتنا المحافظة".

واكد، ان "بعض الجهات السياسية تريد ان تستحصل قراراً لإيقاف جلسة انتخاب المحافظ".

واختار مجلس محافظة واسط الجديد، يوم الاثنين 5 شباط الحالي، علي حسين سليمون رئيساً له، كما جدد الولاية للمحافظ الحالي محمد جميل المياحي.