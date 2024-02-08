2024-02-08 19:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للهيئة اللبنانية لمكافحة الفساد، يوم الخميس، أن الحكومة العراقية جعلت تعاون الدول معها في موضوع استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين، معياراً للعلاقة الدبلوماسية الناجحة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل رئيس الهيئة الوطنية اللبنانية لمكافحة الفساد، القاضي كلود كرم، وقال خلال اللقاء، إن الحكومة العراقية وضعت مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وجعلت تعاون الدول الشقيقة والصديقة مع العراق، في موضوع استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين، معياراً للعلاقة الدبلوماسية الناجحة مع تلك الدول.

وشهد اللقاء بحث طلبات المساعدة القانونية وإجراءات تسلّم المطلوبين بقضايا فساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وتبادل المعلومات بشأن المتهمين والمطلوبين، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتقنيات التي ترفع من كفاءة العاملين في مجال مكافحة الفساد في البلدين.