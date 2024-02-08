2024-02-08 19:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن الإطاحة بشبكة مختصة بتهريب الآثار بحوزتها مخطوطة أثرية "نادرة في بابل، فيما اعتقلت شرطة كربلاء اثنين سرقا مبلغاً كبيراً من المال.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع مديرية الاستخبارات والأمن في محافظة بابل، نفذت كميناً محكماً للإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من ستة متهمين، مختصة بتهريب الآثار والمتاجرة بها".

وبينت أنه "تم ضبط مخطوطة نادرة و25 قطعة أثرية مختلفة الاحجام بحوزتهم"، مشيرة إلى "إحالة الملقى القبض عليهم والمضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".

بدورها أفادت قيادة شرطة محافظة كربلاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بإلقاء القبض على سراق اثنين بحوزتهما مبلغاً مالياً يتجاوز 180 مليون دينار عراقي.

وأشارت إلى أن "الدوريات والكمائن الليلية المشتركة من فوج طوارئ كربلاء الأول وقسم مكافحة الإجرام، ونتيجة التدقيق المستمر للهويات والعجلات وبعد الشك الحاصل بشخصين تم إيقافهما بشكل عاجل".

وأوضحت أنه "تم تفتيشهما وتبين أنهما يحملان مبالغ مالية كبيرة وعلى الفور تم نقلهما إلى قسم مكافحة الإجرام وأخذ الموافقات الأصولية للتحقيق الأولي معهما بإشراف مدير مكافحة الإجرام في قيادة شرطة كربلاء ليعترفا بأنهما قاما بعدة سرقات وأن المبالغ التي بحوزتهما مسروقة".

وأكدت أنه "تمت إحالتهما بعد ذلك إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".