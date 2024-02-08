لأول مرة.. "البطاقة الزرقاء" تدخل مباريات كرة القدم

2024-02-08 19:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فجرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، يوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل، تفيد بإمكانية استخدام البطاقة الزرقاء، كقانون جديد من قوانين كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مجلس اتحاد كرة القدم "إيفاب" وافق على تطبيق تجربة الكارت الأزرق في مباريات كرة القدم، وهي بطاقة لطرد اللاعب من الملعب لمدة 10 دقائق فقط، في حال قيامه بخطأ تكتيكي أو اعترض على الحكم.

وأضافت الصحيفة أن ‏في حال حصول اللاعب على كارت أزرق مرتين في المباراة يطرد من المباراة، أما ‏في حال حصول اللاعب على كارت أزرق وكارت أصفر في المباراة هذا يعني رسميا حصوله على بطاقة حمراء.

وأشارت الصحيفة إلى أنها ستكون المرة الأولى التي يستخدم فيها بطاقة غير الصفراء والحمراء منذ التعديل الأخير في 1970 والتي استخدمت في كأس العالم.

وسيتم استبعاد تطبيق تلك التقنية من المسابقات المستوى الأعلى في الدوريات لرؤية إذا كان البروتوكول يحتاج مزيد من التطوير أم لا، ولكن لا يزال من الممكن أن تبدأ تجارب النخبة في أقرب وقت من الصيف.

وتابعت أن هذه التقنية قد تشمل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، حيث يفكر اتحاد كرة القدم في التطوع بمسابقات الموسم المقبل للاختبار.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "لن يتم استخدام تلك التقنية في بطولة أوروبا هذا الصيف أو دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن قد يضطر الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق هذه التقنية إذا نجحت التجارب، كما هو متوقع، وإضافتها إلى قوانين اللعبة".