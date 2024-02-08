تأجيل جلسة مجلس نينوى الى اشعار اخر

2024-02-08 19:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

اكد مراسل "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، ان مجلس محافظة نينوى، قرر تأجيل جلسته حتى اشعار اخر بعد فشل الاتفاق على منصبي النائب الاول والثاني للمحافظ.

وأجل مجلس محافظة نينوى جلسته الاولى عدة مرات لعدم حسم المناصب من قبل قادة الكتل ومنها منصب رئاسة مجلس المحافظة.

وكشفت مصادر سياسية في الموصل عن ان كتلة نينوى الموحدة لم تحسم مرشحها حتى الان لمنصب نائب رئيس مجلس محافظة نينوى.

في الاثناء أوضحت مصادر سياسية ان قوى الاطار التنسيقي رشحت عضو مجلس نينوى عن تحالف العقد الوطني احمد الحاصود لشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.









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