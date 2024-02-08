السوداني: الحكومة العراقية وضعت مكافحة الفساد على رأس أولوياتها

2024-02-08 19:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، ان الحكومة العراقية وضعت مكافحة الفساد على رأس أولوياتها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني، استقبل رئيس الهيئة الوطنية اللبنانية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، واكد أن الحكومة العراقية وضعت مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وجعلت تعاون الدول الشقيقة والصديقة مع العراق، في موضوع استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين، معياراً للعلاقة الدبلوماسية الناجحة مع تلك الدول".

واضاف، ان "اللقاء، شهد بحث طلبات المساعدة القانونية وإجراءات تسلّم المطلوبين بقضايا فساد، واسترداد الأموال المنهوبة، وتبادل المعلومات بشأن المتهمين والمطلوبين، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتقنيات التي ترفع من كفاءة العاملين في مجال مكافحة الفساد في البلدين".