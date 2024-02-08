إيران: القصف الأمريكي في العراق دليل على انتهاك السيادة ومخالف للقوانين الدولية

2024-02-08 19:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، بشدة "العمل الإرهابي" الأمريكي داخل الأراضي العراقية، الذي أدّى إلى اغتيال القيادي في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي في هجوم بطائرة مسيرة شرقي العاصمة بغداد مساء أمس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له تابعته "بغداد اليوم"، إن "هذا العمل دليل لإرهاب الحكومة الأمريكية وانتهاك للسيادة الوطنية ووحدة العراق ومخالف للقوانين الدولية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف كنعاني أن "العمل العدائي الأمريكي استمرار للدعم الأمريكي الكامل للجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن "استمرار المغامرات الأمريكية يهدد السلام والأمن الإقليمي والدولي".

وكانت عجلة قد تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، مساء امس الأربعاء، اسفر عن مقتل 3 أشخاص من بينهم قيادي في كتائب حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي مقتل القيادي أبو باقر الساعدي، إثر قصف أمريكي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في بيان لها: "في 7 فبراير (شباط) الساعة 9:30 مساءً، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق، ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".