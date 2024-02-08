اللجنة الثنائية العسكرية بين العراق وامريكا تستأنف اعمالها الاحد

2024-02-08 19:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، استئناف اللجنة الثنائية العسكرية بين العراق وامريكا عملها يوم الاحد القادم.

وقال رسول في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "لمناقشة وجدولة انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تستأنف أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 شباط 2024".

وفي وقت سابق من اليوم، اكد يحيى رسول في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، ان "الأيام المقبلة ستشهد تسريعاً باجراءات انهاء تواجد قوات التحالف الدولي".

وأشار الى انه "سيتم الذهاب لعقد مذكرات تفاهم ثنائية مع دول عدة في مجال التسليح والتدريب للقوات العراقية"، مؤكدا ان "العديد من الدول ابدت رغبتها في ابرام مثل هكذا مذارت تفاهم مع العراق".

وأضاف رسول ان "مجلس النواب والقوى السياسية العراقية مدعوة لمساندة الحكومة العراقية في جهودها بانهاء مهام التحالف وواثقون في دعمها لهذا التوجه الحكومي".

يشار الى ان الحكومة العراقية تخوض مباحثات مع الإدارة الامريكية لانهاء مهام تواجد قوات التحالف الدولي في العراق.

وادانت بغداد القصف الامريكي المتكرر في البلاد آخرها يوم أمس بعد تعرض عجلة لاستهداف بطائرة مسيرة في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، أسفر عن اغتيال 3 أشخاص من بينهم القيادي في كتائب حزب الله (أبو باقر الساعدي).

وقالت خلية الاعلام الامني ان طائرات أمريكية مسيرة أخترقت الأجواء العراقية واستهدفت عجلة تقل قياديين إثنين في الحشد الشعبي بمنطقة المشتل

واتهم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان سابق اليوم "القوات الأمريكية بتهديد السلم الأهلي وخرق السيادة العراقية والمجازفة بحياة الناس وبصورة غير مسؤولة، بعدما أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية".

وأكد ان "هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي قت مضى، إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع".