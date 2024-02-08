الإطاحة بـ 6 متهمين بتهريب الآثار والمتاجرة بها في بابل

2024-02-08 19:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس (8 شباط 2024) عن الإطاحة بـ 6 متهمين بتهريب الآثار والمتاجرة بها في محافظة بابل.

وذكر بيان للخلية تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكنت بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات والأمن في محافظة بابل، من تنفيذ كمين محكم أطاحت من خلاله بشبكة إجرامية مكونة من ستة متهمين، مختصة بتهريب الآثار والمتاجرة بها".

وأشار البيان الى "ضبط مخطوطة نادرة و (25) قطعة أثرية مختلفة الاحجام بحوزة الشبكة".

ولفت الى "إحالة المُلقى القبض عليهم والمضبوطات أصولياً الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية".



