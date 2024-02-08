في العراق وسوريا.. 10 قواعد امريكية تدخل حالة الانذار القصوى

2024-02-08 19:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، بأن 10 قواعد امريكية في سوريا والعراق دخلت حالة الانذار القصوى منذ مساء الامس.

وقال المصدر لـ بغداد اليوم"، إنه "عقب اغتيال قادة في كتائب حزب الله ببغداد من قبل مسيرة امريكية وتبني البنتاغون رسميا العملية، تم رفع حالة الانذار في 10 قواعد امريكية اثنين منها في العراق بشكل كبير مع استمرار تحليق المسيرات في الاجواء".

واضاف، أن "امريكا تدرك بأن الفصائل العراقية سترد على اغتيال القادة لذا هي في حالة انذار وترقب لدرجة انها قلصت نشاطها العسكري خاصة الطيران".

واشار الى ان" القصف الامريكي يوم امس اعاد ملف التهدئة الى المربع الاول وافشل جهود عدم التصعيد، مؤكداً بهذه الخطوة أن واشنطن ماضية في مسلسل استهداف الحشد الشعبي وقياداته والفصائل العراقية بذرائع مختلفة".

ومساء الامس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن تنفيذ ضربة في العاصمة بغداد اسفرت عن مقتل قائد كتائب حزب الله في العراق.

وذكر بيان لها تابعته "بغداد اليوم"، انه "في الساعة 9:30 مساء 7 فبراير شباط، الولايات المتحدة شنت قوات القيادة المركزية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة" على حد البيان.

ولفت الى انه "لا توجد مؤشرات على أضرار جانبية أو إصابات بين المدنيين في هذا الوقت"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".

وشددت القيادة المركزية للجيش الامريكي انها "لن تتردد في تحميل مسؤولية جميع أولئك الذين يهددون سلامة قواتنا".







