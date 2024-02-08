فصيل مسلح يعلق على القصف الأمريكي: دافع لنا للمقاومة

2024-02-08 19:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، أن العمليات العدوانية الامريكية المستمرة على العراق دافع للفصائل للاستمرار بعملياتها.

وقال الفرطوسي لـ"بغداد اليوم"، إن "مبدأ عمل فصائل المقاومة هو قوم كالبسمار كلها زاد عليه الطرق ازداد ثباتا، والضربات الأمريكية المستمرة ماهي الا دافع لفصائل المقاومة للقيام بالاعمال الجهادية العسكرية وللدفاع عن السيادة والحرمات والدماء".

وأضاف الفرطوسي، أن "كل قطرة دم تسقط بسبب العدوان الأمريكي، ثأر شهيد والعدوان الأمريكي لن تتوقف المقاومة ولن ينثني عزمها، بل على العكس سوف يزيد منها".

وختم بالقول: "لن تتوقف المقاومة الا بإخراج القوات المحتلة".

وتشن الولايات المتحدة غارات جوية في العراق وسوريا على اهداف مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي يدعمها وذلك ردا على الهجوم الذي وقع في الأردن مطلع الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

ويُعتقد بأن الضربات، التي شملت استخدام قاذفات بي-1 بعيدة المدى التي انطلقت من الولايات المتحدة، ليست سوى موجة أولى من رد إدارة الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي نفذه مسلحون مدعومون من إيران.

ويُتوقع تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية الأمريكية في الأيام المقبلة.