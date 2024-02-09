ضبط 13 شاحنة محملة بمواد مخالفة وممنوعة من الاستيراد في ديالى 

2024-02-09 04:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الخميس، ضبط (13) شاحنة محملة بمواد مخالفة وممنوعة من الاستيراد في المحافظة. وذكرت القيادة في بيان تلقته إيرث نيوز أن “مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية، تمكنت من تنفيذ عدة ممارسات أمنية، أسفرت عن ضبط (13) شاحنة محملة بمواد مخالفة وممنوعة من الاستيراد، فضلا عن إلقاء القبض على (7) […]

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