2024-02-09 05:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر فريق الكهرباء، يوم الجمعة، العاصمة بغداد، متوجها الى العاصمة العمانية مسقط، استعدادا لملاقاة العهد اللبناني، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويواجه نادي الكهرباء مضيفه اللبناني في مباراة الإياب يوم 13 من الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط عند الساعة السابعة مساءً على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي وهي الأرض المفترضة التي اختارها النادي اللبناني لعدم سماح الاتحاد الآسيوي اللعب في لبنان بسبب الاوضاع الأمنية غير المستقرة بلبنان بسبب الحرب الحالية بين فلسطين وإسرائيل وانعكاسها على المنطقة.

ويستقبل الكهرباء ضيفه فريق العهد اللبناني في البصرة يوم 20 من الشهر الحالي عند الساعة السابعة مساءً على ملعب جذع النخلة، في لقاء الذهاب ضمن المنافسات ذاتها.

واختتم فريق الكهرباء تدريباته في بغداد أمس الخميس، قبل شد الرحال إلى سلطنة عمان لمواجهة العهد اللبناني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.