نائب رئيس البرلمان: الحكومة لديها تخويل باتخاذ الإجراءات لحماية السيادة الوطنية

2024-02-09 06:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية لديها تخويل باتخاذ جميع الإجراءات لحماية السيادة الوطنية.وقال عبد الله في كلمته خلال جلسة الاستماع البرلمانية لرؤساء برلمانات دول العالم المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "تزايد مستوى النزاعات والحروب العسكرية والتوترات في السنوات الأخيرة باتت تشكل قلقاً كبيراً وخطراً حقيقياً على مستقبل الشعوب واستقرار البلدان".وأضاف: "نحن بحاجة إلى دور أكبر وتفاعل إيجابي بين البرلمانات كمؤسسات دستورية لديها شرعية قانونية في إصدار القرارات وإقرار البروتوكولات التي تحكم العلاقات الدولية والانضمام إلى الإتفاقيات تمنح الحكومات القوة في عقد شراكات سياسية واقتصادية وعسكرية بين الدول المتعاونة"، لافتا الى ان "الهجمات العسكرية على العراق زادت من شدة التوتر وأثر سلباً على الاستقرار في العراق والمنطقة".وأشار الى أنه "لا يمكن تعزيز السلم الدولي دون الالتزام بقواعد وشروط الاتفاقيات على أساس احترام القانون الدولي ومنع الانتهاكات والتجاوزات التي تطال حدودنا وتصل إلى عمق أراضينا دون أي مبررات" داعيا "الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بممارسة مسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدولي والوقوف بجنب العراق لمنع تكرار الاعتداءات العسكرية لأن في حال استمرارها ستقعد الأوضاع وتنشأ مساحات أكبر للأزمات والنزاعات".وأكد أن "الحكومة الاتحادية لديها تخويل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية والوسائل المتاحة لإيقاف الاعتداءات وحماية السيادة الوطنية"، مجددا "بأن يتحول العراق إلى ساحة للصراعات الأقليمية والدولية".ودعا عبد الله إلى "إيقاف العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة"، مؤكدا أن "مجلس النواب العراقي سيدعم كل الجهود الدبلوماسية البرلمانية الرامية لمواجهة التحديات المشتركة والعمل باتجاه رفع مستويات التنسيق والتعاون المثمر بين برلمانات العالم".