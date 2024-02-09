2024-02-09 06:00:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

صعدت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82 دولارا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 76.39 دولاراً للبرميل.

وأبقت التوترات في الشرق الأوسط أسعار النفط على ارتفاع، ويتجه الخامان القياسيان للصعود 5.7 بالمئة لكل منهما خلال الأسبوع.

المصدر: وكالات