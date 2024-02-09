أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6%

2024-02-09 06:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة "حماس" الفلسطينية لوقف إطلاق النار.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0119 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 81.71 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.39 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة مع قصف القوات الإسرائيلية لمدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لإنهاء الحرب في القطاع.