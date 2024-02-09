2024-02-09 06:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الأميركي أن قوات القيادة المركزية “سنتكوم”شنت، اليوم الخميس، سبع ضربات “للدفاع عن النفس” ضد أربعة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين وسبعة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها على سفن في البحر الأحمر. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أن “في 8 فبراير، بين الساعة 5 صباحاً و9 مساءً بتوقيت صنعاء، […]

ظهرت المقالة “7 غارات” ..أميركا تدمر زوارق مسيرة وصواريخ كروز في البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.