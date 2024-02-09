مانشستر يونايتد يقترب من تحصين أحد مواهبه الشابة

2024-02-09 06:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتتطلع إدارة نادي مانشستر يونايتد إلى تحصين أحد اكتشافات الموسم الحالي تجنباً لخسارته مستقبلاً لصالح أحد المنافسين في أوروبا.وشهد الموسم الحالي بزوغ نجم لاعب الوسط الشاب (كوبي ماينو) بعدما عول عليه الهولندي إيريك تين هاج، مدرب الشياطين الحمر، بصفة منتظمة في التشكيل الأساسي للفريق.ولذلك، يخطط المان يونايتد لمنح اللاعب الإنجليزي صاحب الـ(18)عاماً عقداً جديداً خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا.وأشار فابريزيو، خلال صفحته على موقع" إكس" إلى تجهيز اليونايتد العقد بالفعل بعد عقد المسؤولين محادثات مكثفة مع ممثلي اللاعب الإنجليزي خلال الفترة الماضية.وأكد رومانو أن مانشستر يونايتد يرى أن(ماينو) جزءاً أساسياً بمشروعه، لذلك حرص على رفع راتبه من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.المصدر : كورة