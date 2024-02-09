2024-02-09 06:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا في عام 2014 تم تنفيذه بدعم من المعارضة المسلحة وبتوجيهات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA). وأشار بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن هذا الانقلاب هو ما أثار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، موضحاً أن بداية الحرب كانت من جانب […]

ظهرت المقالة بوتين: انقلاب أوكرانيا عام 2014 كان بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أولاً على ايرث نيوز.