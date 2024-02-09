الذهب يستقر وقوة الدولار تقوض الطلب على الملاذ الآمن

2024-02-09 06:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط. وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 فبراير/شباط بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة. […]

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