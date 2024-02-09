بعد مواجهة مسلحة .. الإطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات في السليمانية

2024-02-09 06:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة الأمن الآسايش في إقليم كوردستان العراق، يوم الجمعة، بتفكيك عصابة تتاجر بالمخدرات وذلك بعد حدوث مواجهة مسلحة مع أحد أفراد العصابة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إنه في عملية لقواتها و بالتعاون مع مديرية الآسايش غرب السليمانية حاولت ليلة أمس إلقاء القبض على تاجر للمخدرات بمدينة "تكية".

ووفقا للبيان فإن، العملية تأتي في إطار إلقاء القبض على جميع أعضاء عصابة الاتجار بالمخدرات، وقد واجهت قوات الآسايش المتهم الأخير بالسلاح، وتم اعتقاله في نهاية المطاف وهو مصاب بجروح.

وأضاف البيان أنه تمت خلال العملية ضبط 2 كغم من مادة "الكريستال" المخدرة.