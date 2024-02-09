الصحة تنشر أسماء المشمولين من موظفيها بقطع الأراضي

2024-02-09 07:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أسماء المشمولين من الموظفين على ملاكها بقطع الأراضي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر حسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٠ وكتابي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ذي ٤٢٦٣ في ٧ تشرين الاول ٢٠١٣ وذي العدد ٨٥٤ في ٢٩ تموز ٢٠٢٠ حول منح اراضي سكنية لموظفي وزارة الصحة من الملاكات المختلفة، تم نشر اسماء الموظفين المرسلة الى مديرية البلديات في محافظة بغداد دائرة صحة الكرخ والبالغ عددهم (٢٨٥٨٧)".

وأضاف أن "الاسماء تضمنت ايضا الموظفين المرسلة الى مديرية البلديات في محافظة الانبار والبالغ عددهم (١٤٢١٧) و اسماء الموظفين المرسلة الى مديرية البلديات في محافظة البصرة والبالغ عددهم (١٣١٠٦)".

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