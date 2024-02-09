أسوة بالانبار.. دعوة نيابية للسوداني بشأن الرواتب المتوقفة للشهداء والجرحى في ديالى

2024-02-09 07:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الى تشكيل لجنة لتدقيق الرواتب المتوقفة للشهداء والجرحى بالمحافظة اسوة بنظيرتها في محافظة الانبار.

وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم": اننا في الوقت الذي نشيد فيه بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تدقيق الرواتب المتوقفة للشهداء والجرحى بالأنبار، لما لها من انصاف وتحقيق للعدالة ومنع للاستغلال من قبل بعض المتنفذين او التعامل معها كورقة عقوبات جماعية من جهات أخرى، فاننا نؤكد على ضرورة تعميم مبدأ العدالة والمساواة في جميع المحافظات المتضررة".

وأضاف الدهلكي، ان "محافظة ديالى عانت كباقي المحافظات من قطع رواتب الشهداء والجرحى لأسباب مختلفة من بينها عدم شمول البعض من المتضررين بسبب المخبر السري والوشاية الكيدية او التدقيق الأمني وغيرها من التبريرات التي تم استغلالها لتحقيق مكاسب ضيقة او الانتقام الجماعي"، مشددا على "ضرورة ابعاد الملفات الإنسانية عن السجالات و المناكفات السياسية كونها ترتبط بقوت المواطن".

ودعا الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء الى "تشكيل لجنة لتدقيق الرواتب المتوقفة للشهداء والجرحى في ديالى، والعمل المشترك لإنصاف المظلومين في اسرع وقت ممكن نظرا لما تعانيه تلك العوائل من ظروف معيشية قاسية جدا".

وكان مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اصدر في (31 كانون الثاني 2024)، امرا ديوانيا بتشكيل لجنة لغرض تدقيق الرواتب المتوقفة للشهداء والجرحى في محافظة الانبار.