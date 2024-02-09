2024-02-09 08:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) أنها رصدت وتتبعت طائرتين عسكريتين روسيتين في المجال الجوي الدولي بالقرب من ألاسكا في 8 فبراير/ شباط. وقالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية في بيان على موقع “إكس”: “رصدت نوراد وتعقبت طائرتين عسكريتين روسيتين في منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي في ألاسكا في 8 فبراير 2024”. […]

ظهرت المقالة الجيش الأمريكي يعلن رصد طائرتين روسيتين بالقرب من ألاسكا أولاً على ايرث نيوز.