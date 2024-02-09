غوتيريش يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن

2024-02-09 08:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، والحاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو حل الدولتين. وخلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك قال إن “الوضع في غزة يزداد سوءا. فبالإضافة إلى الموت والدمار الناجمين عن العمليات العسكرية، فإن المجاعة والمرض […]

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