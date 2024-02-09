2024-02-09 08:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت شرط الطاقة، اليوم الجمعة، القبض على (3) متهمين بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلاتهم في محافظتي صلاح الدين وكربلاء. وذكر بيان لشرطة الطاقة ” ورد ايرث نيوز ” أن ” مفارز لواءي شرطة الطاقة الثاني والسادس القت القبض على (3) متهمين بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلاتهم في محافظتي صلاح الدين وكربلاء المقدسة بعدة مخالفات”. واشار […]

ظهرت المقالة القبض على 3 متهمين بتهريب النفط وضبط عجلاتهم في محافظتين أولاً على ايرث نيوز.