اليوم .. خمس مباريات لحساب الأسبوع الثامن من ممتاز الكرة

2024-02-09 08:54:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة في ملاعب بغداد والمحافظات خمس مباريات ضمن الأسبوع الثامن لحساب المجموعة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"فريق الاتصالات سيستقبل نظيره سامراء، فيما يضيف فريق الحسين القادم من الجنوب فريق ميسان".وأضاف أن" ملعب عفك سيشهد لقاء أصحاب الأرض بنظيره الناصرية، بينما يلتقي فريق مصافي الجنوب بفريق الشرقاط، على أن يلعب فريق الفهد أمام فريق البيشمركة".هذا وتجري جميع مباريات اليوم في الساعة الثانية والنصف ظهراً.