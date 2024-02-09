اتحاد المقاولين: مشاريع فك الاختناقات المرورية خطوة جريئة من رئيس الوزراء

2024-02-09 09:06:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، علي فاخز سنافي، اليوم الجمعة، أن مشاريع فك الاختناقات المرورية خطوة جريئة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى أن الشركات العراقية أبدعت في مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات.وقال سنافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسألة تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية، هي خطوة جريئة من رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن "اتخاذ مثل هكذا قرار يعد من أجرأ الخطوات لرؤساء الوزراء ممن تولوا الحكومة منذ عام 2003".وأوضح، أن "هناك جهات كانت تأمل بفشل هذه المشاريع، إلا أن المتابعة الجيدة من قبل رئيس الوزراء ووزير الإعمار والإسكان والكابينة والفريق الحكومي، أدى إلى إنجاح الخطوة، ولأول مرة في العراق يتم افتتاح مشروع خلال 90 يوماً"، مشيراً إلى أنه "في الأيام المقبلة سيتم افتتاح أكثر من مشروع".وتابع أن "الشركات العراقية أثبتت جدارتها وأبدعت خلال مشاريع الحزمة الأولى"، منوهاً بأن "حصة الشركات العراقية في المرحلة الثانية ستكون أكبر".