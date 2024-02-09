قد تحتضنها مدينة كوردستانية.. اتحاد الملاكمة العراقي ينظم بطولتين

2024-02-09 09:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة، يوم الجمعة، إقامة "بطولة أندية العراق للشباب" في شهر آذار المقبل، و"بطولة الأندية لفئة تحت 23 سنة" في شهر نيسان 2024.

وقال رئيس الاتحاد، علي تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن بطولة الشباب ستقام مطلع شهر آذار المقبل، بينما بطولة تحت 23 سنة بداية شهر نيسان المقبل.

وأضاف تكليف، أن "الاتحاد سيتفق على مكان إقامة البطولتين في اجتماعه المقبل"، مبيناً أن "إحدى محافظات إقليم كوردستان، مرشحة لاستضافتها".

وأوضح أن "الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً لهاتين الفئتين كونهما تعدان القاعدة لتشكيل المنتخب الوطني الأول"، مشيراً إلى أن "الاتحاد كلف اللجنة الفنية لاختيار لاعبين على مستوى عالٍ في ضوء ما يقدمونه من نتائج ومستوى خلال البطولة".

يذكر أن بطولة أندية العراق للناشئين انطلقت أول أمس في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، بمشاركة 124 ملاكماً يمثلون 31 نادياً.