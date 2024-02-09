2024-02-09 10:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، القبض على متهمين اثنين بجريمة قتل امرأة أثناء مشاجرة في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ورود معلومات عن وجود مشاجرة وعملية إطلاق نار في منطقة (الدسيم) ببغداد ، شرعت قوة من اللواء الـ20 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الجهد الاستخباري بتطويق محل الحادث الذي أسفر عن مقتل امرأة إثر إصابتها بإطلاقات نارية في منطقة الصدر".

وأضافت أن "القوة المنفذة للواجب وبعد التحري وجمع المعلومات تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بحادث القتل وضبط بحوزتهما سلاح الجريمة (بندقية كلاشنكوف)"، مشيرةً الى "إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".