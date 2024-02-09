ميسان: افتتاح مجمع لماء الشرب سعة 200م3 بالساعة

2024-02-09 10:12:01 - المصدر: واع

ميسان ـ واعأعلنت محافظة ميسان اليوم الجمعة، عن افتتاح مجمع ماء سعة 200م3 بالساعة مع الخط الناقل والشبكة في منطقة سيد جميل والمنفذ ضمن التخصيصات التنموية للمحافظة.وقال مدير ماء العمارة عقيل لعيبي ،لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"افتتاح مشروع مجمع الماء يعد من المشاريع المهمة، بطاقة 200م3 بالساعة مع إنشاء خط ناقل بطول 1 كم وشبكة بطول 10 كم، ومولدة كهرباء بطاقة 350 kva ومحولة كهرباء بقدرة 400 kva وأحواض تجميع وترسيب وفلاتر عدد 3 بالإضافة إلى مضخات الدفع والسحب لإتمام عملية التصفية والترشيح والتعقيم لضخ الماء الصالح للشرب".وأضاف لعيبي أن" مشروع مجمع الماء سيغذي مناطق حي العدل (الأولى والثانية) وهي من المناطق الجديدة والمستحدثة، بالإضافة إلى مناطق سيد جميل وسيد عاشور والمناطق المجاورة في المحافظة".وأكد أن"محافظة ميسان مستمرة في دعم قطاع الماء، من أجل توفير الماء الصالح للشرب في عموم أقضية ونواحي وقرى وأرياف المحافظة، مبيناً أن" المحافظة باشرت بإنشاء أكثر من 155 مجمع ماء وأكثر من 147 شبكة و132 خطاً ناقلاً ،مشيراً الى أن" هذه المشاريع قدمت خدمة لأكثر من 575 منطقة وقرية في عموم المحافظة".