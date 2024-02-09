فيديو: بعد خسارة ابن عمه بالانتخابات.. النائب ضرغام المالكي "يهدد" مرشحة من عشيرته رفضت "العشائرية" بتوزيع المناصب

2024-02-09 10:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حصلت "بغداد اليوم"، على تسجيل صوتي يتضمن تهديد النائب ضرغام صباح المالكي، لعضو مجلس محافظة البصرة ايمان المالكي لرفضها تمرير اسم أراده للحصول على منصب النائب الأول لمحافظ البصرة.

ويبين المقطع الصوتي "انفعال شيخ بني مالك العام ضرغام المالكي وتوعده عضو مجلس المحافظة ايمان المالكي، محذرها من دخول مناطق معينة في شمال البصرة".

كما تضمن المقطع عتاباً حاداً لائتلاف دولة القانون من قبل النائب ضرغام المالكي الذي يقول في التسجيل إن عشيرته تمثل ثلث محافظة البصرة.

ومن الجدير بالذكر أن عضو البرلمان ضرغام المالكي كان قد قدم ابن عمه فواز عبد السلام، مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات الا انه حصل على 3434 صوتا فقط وخسر السباق الانتخابي.





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