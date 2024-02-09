نجم برشلونة يفتح الباب أمام رحيله

2024-02-09 10:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتحدث تقرير صحفي إسباني عن رغبة نجم برشلونة في الرحيل عن قلعة الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن النجم الهولندي فرينكي دي يونج كان يظهر دائما رغبته في الاستمرار والنجاح في برشلونة.وأضافت :"دي يونج منفتح حاليا للرحيل في صيف 2024، فاللاعب لم يعط الضوء الأخضر، لكنه لم يغلق باب مغادرة البارسا كما فعل قبل موسمين عندما تحرك مانشستر يونايتد لضمه".وأشار التقرير إلى أن دي يونج يشعر بخيبة أمل في برشلونة، بسبب وضع النادي الكتالوني، حيث كان يطمح لحصد العديد من الألقاب مع البلوجرانا.يذكر أن ديكو المدير الرياضي للبارسا، صرح مؤخراً بأن ناديه لن يبيع (دي يونج وأراوخو) من أجل الحصول على توقيع مبابي نجم باريس سان جيرمان، في إشارة إلى قيمة اللاعب الهولندي والتمسك بخدماته.المصدر : كورة