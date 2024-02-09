وزيرة عراقية في الإمارات: ملتزمون بتعزيز التعاون

2024-02-09 10:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر موقع "الشارقة 24" الإماراتي في نسخته الإنكليزية، يوم الجمعة، أن وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو أكدت التزام بغداد بتعزيز التعاون مع الإمارات بما فيه منفعلة للبلدين.

وذكر الموقع في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بحث مع الوزيرة جابرو القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، حيث ركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الإستراتيجية المتينة بين دولتيّ العراق والإمارات بما يخدم المصالح المشتركة.

ونقل التقرير عن الشيخ آل نهيان قوله إن الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع دول العالم على أسس التعايش والحوار والسلام والتضامن الإنساني بين المجتمعات والشعوب، مشدداً على أن مثل هذه الجهود محورية في تعزيز الاستقرار والرخاء العالميين.

وبحسب الشيخ آل نهيان فإن العراق والإمارات تربطهما "علاقات أخوية متينة"، وتعززها المساعي المشتركة في مختلف المجالات، بما يحقق الرخاء وتطلعات التنمية في البلدين.

ونقل التقرير عن الوزيرة العراقية قولها إن العراق ملتزم بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات بما فيه مصلحة متبادلة، مشيدة بمبادرات الإمارات من أجل تقوية السلام والتسامح والتعايش العالمي والتي تعزز مبادئ الأخوة الإنسانية.

ترجمة وكالة شفق نيوز