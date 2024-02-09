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مقتل خمسة جنود امريكان بتحطم مروحية عسكرية في كاليفورنيا

مقتل خمسة جنود امريكان بتحطم مروحية عسكرية في كاليفورنيا
مقتل خمسة جنود امريكان بتحطم مروحية عسكرية في كاليفورنيا
2024-02-09 10:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي اليوم الجمعة، مقتل 5 جنود من المارينز بعد تحطم طائرتهم المروحية العسكرية التي كانت في طريقها من نيفادا إلى كاليفورنيا في 6 فبراير. وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن أفراد مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متن المروحية التي سقطت في غابات نائية مغطاة بالثلوج، لقوا حتفهم. وذكرت “سي إن […]

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