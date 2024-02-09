2024-02-09 10:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة ، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، إلى 27,947 شهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفة أن العدوان أسفر أيضا عن 67,459 إصابة. وقالت صحة غزة، في بيان تابعته ” ايرث نيوز، إن “قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد فيها 107 شخصا و 142 إصابة”. وأكدت […]

ظهرت المقالة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى إلى قرابة 28 ألفًا شهيد منذ 7 أكتوبر أولاً على ايرث نيوز.