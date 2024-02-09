2024-02-09 10:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بجريمة قتل امرأة أثناء مشاجرة في بغداد. وذكرت القيادة في بيان ورد” ايرث نيوز”، أنه “بعد ورود معلومات عن وجود مشاجرة وعملية إطلاق نار في منطقة (الدسيم) ببغداد ، شرعت قوة من اللواء الـ20 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الجهد الاستخباري بتطويق محل […]

ظهرت المقالة اعتقال متهمين اثنين بجريمة قتل امرأة أثناء مشاجرة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.