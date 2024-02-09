2024-02-09 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قررت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في الولايات المتحدة حظر المكالمات الآلية التي تُستخدَم فيها أصوات مولّدة بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، في إجراء يهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال الآخذة في التطور التي تتيحها هذه التكنولوجيا. ولاحظت رئيسة اللجنة الفيدرالية للاتصالات جيسيكا روزنوورسيل ، أن “جهات سيئة النية تستخدم أصواتاً أُنشِئت بواسطة الذكاء الاصطناعي في […]

ظهرت المقالة بسبب الاحتيال والتضليل.. أميركا تحظر “مكالمات الذكاء الاصطناعي” أولاً على ايرث نيوز.