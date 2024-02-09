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بسبب ميسي.. منظم مباراة هونغ كونغ يعيد أموال التذاكر للجمهور

بسبب ميسي.. منظم مباراة هونغ كونغ يعيد أموال التذاكر للجمهور
بسبب ميسي.. منظم مباراة هونغ كونغ يعيد أموال التذاكر للجمهور
2024-02-09 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سيعيد منظم المباراة الودية لفريق إنتر ميامي الأميركي، الذي يلعب له ليونيل ميسي، في هونغ كونغ التي أقيمت في وقت سابق من الأسبوع الحالي دون مشاركة النجم الأرجنتيني 50% من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها […]

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