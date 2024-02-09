2024-02-09 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سيعيد منظم المباراة الودية لفريق إنتر ميامي الأميركي، الذي يلعب له ليونيل ميسي، في هونغ كونغ التي أقيمت في وقت سابق من الأسبوع الحالي دون مشاركة النجم الأرجنتيني 50% من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها […]

ظهرت المقالة بسبب ميسي.. منظم مباراة هونغ كونغ يعيد أموال التذاكر للجمهور أولاً على ايرث نيوز.