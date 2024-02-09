طيران منخفض ورفع درجة التأهب.. إجراءات أمريكية مشددة بـ3 مواقع في أربيل

2024-02-09 11:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، عن إجراءات مشددة اتخذتها القوات الأمريكية في ثلاثة مواقع بمدينة أربيل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "القوات الأمريكية اتخذت إجراءات مشددة ورفعت درجة التأهب وشغلت صافرات الإنذار في ثلاثة مواقع في قاعدة الحرير بمطار أربيل والقنصلية الأمريكية في منطقة عين كاوا والقنصلية الجديدة على طريق مصيف صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن "طيران أمريكي مسير حلق بارتفاع منخفض في أطراف مدينة أربيل قرب مناطق سهل نينوى وأيضا في المناطق الحدودية بين دهوك وناحية ربيعة بمحافظة نينوى منذ صباح اليوم".

وكان مصدر مطلع كشف، الخميس (8 شباط 2024)، عن رد الفصائل المسلحة العراقية على الولايات المتحدة بعد اغتيال مسؤول الدعم في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "الفصائل المسلحة العراقية ومن خلال تنسيقية مشتركة قد تصدر بيان او موقف موحد خلال الساعات المقبلة تبين بوصلة المرحلة القادمة بعد اغتيال القيادي في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي مع اثنين بقصف مسير مساء يوم امس في احدث عملية اغتيال لقيادي بارز في الحشد الشعبي".

وأضاف، أن "الغاء تعليق قصف القواعد والمصالح الامريكية وارد جدا في ضوء حالة الغضب في صفوف الحشد الشعبي"، لافتا الى أن "الضربة احرجت الحكومة التي سعت لأسابيع طويلة من اجل دفع مسار التهدئة وعدم تصعيد المواقف لتفادي حرب مفتوحة داخل البلاد بين الفصائل والقوات الامريكية المتمركزة في عين الأسد والحرير".