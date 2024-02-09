ضبط أكثر من 7 كغم "كريستال" واعتقال 19 تاجر مخدرات في 3 محافظات

2024-02-09 11:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الجمعة (9 شباط 2024)، ضبط أكثر من 7 كغم "كريستال" واعتقال 19 تاجر مخدرات في محافظات بغداد وبابل وذي قار.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، أنه " تم خلال الساعات الماضية تفكيك شبكة خطيرة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات من قبل ابطال مديرية شؤون مخدرات الكرخ وإلقاء القبض عليهم بالكامل تتكون من (8) متاجرين بالمخدرات متلبسين بحيازة (4) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في بغداد الكرخ".

واضاف أنه "بعد ملاحقتهم وتتبع آثارهم بعملية نوعية ذات عمق استخباري دقيق، والقبض على متاجرَّين اثنين بالمخدرات متلبسَّين بحيازة (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بعد مطاردتهما من قبل ابطال مديرية شؤون مخدرات الرصافة في بغداد جانب الرصافة".

واشار الى "القبض على (6) متاجرين بالمخدرات في ذي قار من قبل ابطال مديرية شؤون مخدرات ذي قار متلبسين بحيازة (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة ".

وتابع "وفي ذات السياق تم القبض على (3) متاجرين بالمخدرات متلبسين بالجرم المشهود بحيازة (1.500) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في بابل من قبل ابطال مديرية شؤون مخدرات بابل وتفكيك شبكتهم بالكامل ".



