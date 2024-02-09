2024-02-09 11:42:10 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الردّ العسكري الإسرائيلي في قطاع غزّة على الهجوم الذي شنّته حركة حماس ضدّ اسرائيل كان ردّاً مفرطاً. وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض ردّاً على سؤال بشأن وضع غزّة ان الردّ في غزة، كان مفرطاً، مضيفا ان العديد من الأبرياء يعانون من المجاعة والعديد من الأبرياء يموتون، داعيا الى وقف ذلك. وذكّر الرئيس الأميركي بالجهود التي بذلها منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين. واوضح ان الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في بادئ الأمر، لم يُرِد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر رفح، مضيفا انه تحدث معه واقنعه