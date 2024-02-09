مركز الاسعاف في اربيل للثامنة: نستقبل نحو 30 حالة يوميا

2024-02-09 11:42:10 - المصدر: قناة الثامنة

اكد مركز تنسيق الاسعاف الفوري في مدينة اربيل لقناة الثامنة انه في حالة تاهب دائم لاسعاف المواطنين الحاج آزاد ممرض منذ 36 عامًا في صحة أربيل، ويعمل في مركز تنسيق الاسعاف الفوري 122 منذ 15 عامًا... وأصدقاؤه في حالة تأهب دائم لمنع حدوث القصص المأساوية.... وصرح ازاد ياسين الموظف في صحة اربيل للثامنة قائلا: " سيارات الاسعاف مجهزة بكل المعدات، مثل الاوكسجين وجهاز القلب وجهاز التنفس وغيرها من المعدات اضافة الى اكياس الموتى ومعدات التحطيم ايضا" غرفة استقبال المكالمات في مركز الاسعاف الفوري 122 ، اول محطة للاستماع الى قصص الحوادث، وتسجيلها من اجل وصولهم الى مكان الحدث. ثمانية موظفين