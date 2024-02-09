الفنان الأردني محمد العبادي يكشف كواليس أعماله البدوية في المناطق الصحراوية

2024-02-09 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةاستعاد الفنان الأردني محمد العبادي ذكرياته في الأعمال البدوية التي شغلت الشاشات العربية طوال ثلاثة عقود منذ السبعينيات.وقال العبادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل جميل وممتع في الصحراء وله خصوصية تميزه، بالرغم من الصعوبات التي تواجه فريق العمل، لاسيما وأن المساحات تكون مفتوحة، والطبيعة معقدة، وبالإمكان مشاهدة الفصول الأربعة في يوم واحد"، لافتاً الى أن "أول عمل بدوي شارك فيه هو مسلسل (وضحا وابن عجلان) في العام 1974مع الفنانة سلوى سعيد (جواهر) والفنان يوسف شعبان".وأضاف: "صورنا مسلسلات بدوية في عدة مناطق منها في صحراء الأردن التي تميل الى المناطق الجبلية، وصحراء الخليج في دبي وأبو ظبي، ووادي القمر، الذي يقع جنوب الأردن قريب العقبة، وفي منطقة الأغوار (البحر الميت) ومنطقة العقبة التي تشبه أجواء الخليج، والبتراء"، مشيراً الى أن "التصوير يبدأ في شهر تشرين الأول لأن الجو يكون معتدلاً وتبدأ الزواحف والثعابين بالاختباء في الجحور لأنه يكون موسم السبات".وتابع أن "الخيول التي تظهر في المسلسلات البدوية جميعها خيول مهجنة وليست أصيلة، لأن الخيول الأصيلة تحتاج الى ترويض وتدريب مكثف وفي بعض الأحيان تكون شرسة، لذا تتم الاستعانة بالخيول المهجنة المدربة لأنها تفهم وتستجيب بسرعة"، مبيناً أنه "عندما تم تصوير مسلسل (ابن العبد) في صحراء الأزرق، كان يذهب الى الحصان قبل التصوير ليطعمه ويلاعبه، وعندما يبدأ التصوير يأتي ويقف بجانبه من دون أن يأتي به أحد".وأكد أنه "من الطريف أن عاصفة هبت في صحراء الخليج واقتلعت الخيام ففرت الخيول هاربة تصهل، ونحن نلاحقها بسيارات الجيب الى أن أوصلتنا الى الحدود السعودية".وأوضح أن "الصحراء تمتاز بشيء مختلف لأنها في بعض الأيام تمر بالفصول الأربعة خلال الأربع وعشرين ساعة، أما مطر شديد وبرد قارص أو عاصفة ترابية أو تشاهد الجو هادئ وجميل وبعض الأحيان هناك ضباب كثيف لاتكاد ترى من خلاله شيئاً".