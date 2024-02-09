الأمن الوطني يحبط محاولة تهريب أحد أهم الكتب الأثرية الثمينة

2024-02-09 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب أحد أهم الكتب الأثرية الثمينة.وذكر الجهاز، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إحباط محاولة تهريب أحد أهم الكتب الأثرية الثمينة قيمتها نحو مليون دولار"، لافتاً إلى "إلقاء القبض على أفراد شبكة التهريب".وأضاف البيان أن "العملية تمت بالتنسيق بين مديريتي أمن البصرة وبغداد".