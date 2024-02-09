2024-02-09 12:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الجمعة، إقرار مشرّعيه عقوبة جديدة في المباريات تسمح للحكام باستخدام "الكارت الأزرق" بوجه اللاعبين في حال ارتكاب مخالفة وطرد اللاعب لمدة عشر دقائق يعود بعدها للعب.

وقال الاتحاد الدولي في بيان عبر منصة "X" (تويتر سابقاً) "يرغب الفيفا بتوضيح أن التقارير حول ما يسمّى بالكارت الأزرق في مستويات النخبة لكرة القدم غير صحيحة وسابقة لأوانها".

وأضاف "أي تجارب من هذا القبيل، في حالة تنفيذها، يجب أن تقتصر على الاختبار بطريقة مسؤولة على المستويات الأدنى، وهو الموقف الذي يعتزم الفيفا التأكيد عليه عند مناقشة هذا البند من جدول الأعمال في الجمعية العامة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في 2 آذار/ مارس المقبل".

وكانت صحيفة "تليغراف" البريطانية قد قالت إن مُشرّعي كرة القدم في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، بصدد الإعلان الرسمي عن تعميم تجربة "الكارت الأزرق" في ملاعب كرة القدم.

وشرحت الصحيفة طريقة استخدام "الكارت الأزرق" في الملاعب، حيث سيقوم الحكم بموجبه بطرد اللاعب لمدة 10 دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على الحكم.

وأوضحت: "في حال حصول اللاعب على كارت أزرق مرتين في المباراة؛ هذا يعني، رسميًا، حصوله على كارت أحمر".

كما أنه في حالة حصول اللاعب على "كارت أزرق" وآخر "أصفر" في المباراة؛ هذا يعني رسميًا حصوله على "كارت أحمر" وطرد على الفور.

وختمت الصحيفة بأن المرحلة الأولى من الاختبار، ستتم ربما في كأس الاتحاد الإنكليزي.

وقالت: "لن يتم استخدامه بداية في المسابقات الكبرى".