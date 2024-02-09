مرارة الشوكولاتة.. أسعار الكاكاو تحلق لأعلى مستوى في تاريخها

2024-02-09 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تشهد أسعار الكاكاو العالمية ارتفاعًا صاروخيًا حيث سجلت مستويات تاريخية جديدة، الخميس، وذلك مع استمرار معاناة التجار لتأمين الإمدادات بسبب توقعات بعجز أكبر خلال الموسم الحالي وزيادة المخاوف بشأن الموسم المقبل. ينعكس ارتفاع الأسعار على رفوف المتاجر، حيث تتوقع شركة “هيرشي” الأميركية لتصنيع الشوكولاتة انخفاضًا إضافيًا في الطلب على منتجاتها من قِبَل المستهلكين، […]

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