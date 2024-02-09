2024-02-09 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب كتاب أثري قيمته نحو مليون دولار. وذكر الجهاز في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مفارزه تمكنت من إحباط محاولة تهريب أحد أهم الكتب الأثرية الثمينة تبلغ قيمتها نحو مليون دولار والقاء القبض على أفراد شبكة التهريب”. وأضاف أن “عملية القاء القبض تمت بالتنسيق […]

ظهرت المقالة قيمتها نحو مليون دولار.. احباط محاولة تهريب أحد أهم الكتب الأثرية الثمينة أولاً على ايرث نيوز.